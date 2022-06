Carrefour : Toutes les résolutions adoptées lors de l'AG

(CercleFinance.com) - L'ensemble des résolutions proposées à l'ordre du jour de l'Assemblée Générale Ordinaire et Extraordinaire des actionnaires de Carrefour a été adopté fait savoir l'enseigne.



L'Assemblée a notamment ratifié la cooptation du mandat d'administrateur d'Arthur Sadoun et les renouvellements des mandats d'administrateur de Flavia Buarque de Almeida, Abilio Diniz et Charles Edelstenne, pour une durée de trois ans.



La composition du Conseil d'administration et de ses comités spécialisé reste inchangée précise Carrefour.



L'enseigne précise que les actionnaires ont émis un avis favorable, à une très large majorité, au sujet de la stratégie de transition climatique, confortant ainsi l'ambition et les engagements du Groupe.



Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel