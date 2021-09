Carrefour : Stifel confirme son conseil sur le titre

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Stifel maintient sa recommandation 'achat' sur le titre Carrefour, avec un objectif de cours de 20 euros, au lendemain de l'annonce d'Agache Group de solder sa participation de 5,7% dans le groupe français de grande distribution.



Cette annonce met fin au lien qui existait depuis 14 ans entre la Holding de Bernard Arnault et le groupe Carrefour. Les principaux actionnaires de Carrefour restent Galfa (Galeries Lafayette avec la famille Moulin) avec 12,9% et Peninsula Europe, avec 7,9%.



L'analyste rappelle que le prochain CMD (journée des investisseurs) se tiendra le 9 novembre et portera sur la transformation digitale du groupe.



