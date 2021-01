Carrefour : Sous revue par Invest Securities

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Invest Securities a mis dans l'immédiat son opinion sous revue sur Carrefour (contre neutre) et suspend son objectif de cours (contre 14,5 E), car le risk reward devient difficile à jauger.



L'analyste indique que Costco avait refusé de s'associer à Carrefour dans un passé lointain.



' Même Walmart avait renoncé à investir sur le marché français jugé trop compliqué. Et aujourd'hui on veut nous présenter un canadien peu connu en Europe, suffisamment intéressé par Carrefour pour le courtiser et faire une offre à son initiative ' indique Invest Securities.



' Il y avait des dizaines de cibles potentielles susceptibles de faire l'affaire aux USA, débouché principal du canadien pour lui permettre d'activer des relais de croissance... Et il aurait choisi in fine Carrefour pour le bien-fondé de sa stratégie et de ses résultats ' rajoute l'analyste.



' Difficile d'y croire. De notre point de vue, cette opération ne doit pas se faire et nous partageons la vision du Ministre de L'Economie. Etonnant d'ailleurs que Carrefour n'a pas intégré cette variable stratégique '.



