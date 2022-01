Carrefour : Signe un nouveau partenariat pour la Grèce

(CercleFinance.com) - Carrefour Partenariat International annonce un nouveau partenariat signé avec Retail & More, filiale de TeleUnicom, pour relancer l'enseigne en Grèce et offrir les produits Carrefour aux clients grecs et touristes.



Ce partenariat vise à développer les enseignes Carrefour sur le territoire grec, les premières ouvertures devant avoir lieu avant l'été 2022, en Crète.



' TeleUnicom nous offrira la meilleure plateforme pour entrer rapidement et efficacement sur ce marché. En s'installant en Grèce en 2022, Carrefour Partenariat International maintient sa forte dynamique de développement dans de nouvelles géographies', déclare Patrick Lasfargues, Directeur Exécutif des Partenariats Internationaux de Carrefour.



