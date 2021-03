Carrefour : Carrefour se renforce au Brésil avec le rachat de Grupo BIG

PARIS (Reuters) - Carrefour a annoncé mercredi avoir conclu avec Advent International et Walmart un accord pour l'acquisition de Grupo BIG, le troisième acteur de la distribution alimentaire au Brésil, renforçant ainsi sa présence sur le premier marché sud-américain.

La transaction donne à Grupo BIG une valeur d'entreprise de sept milliards de reals brésiliens, soit environ 1,1 milliard d'euros, a indiqué le groupe dans un communiqué.

L'acquisition, dont la finalisation est attendue en 2022 une fois achevées les procédures réglementaires, sera réalisée à 70% en numéraire et à 30% via des actions Carrefour Brésil nouvellement émises.

A la Bourse de Paris, l'action Carrefour avançait de 0,47% à 14,82 euros, environ une heure après les premiers échanges alors que le CAC 40 reculait dans le même temps de 0,36%.

Selon Carrefour, l'opération offre au groupe des perspectives de synergies dès la première année et le distributeur ambitionne de les porter à 1,7 milliard de reals chaque année (environ 260 millions d'euros) trois ans après la réalisation effective de l'opération.

Les synergies vont être réalisées via une meilleure efficacité de la chaîne d'approvisionnement, une accélération des opérations de commerce électronique du groupe au Brésil et une rentabilité accrue des magasins grâce à une densité de ventes plus élevée, a expliqué Carrefour.

Au Brésil, "nous avons accentué depuis trois ans notre leadership sur le marché de la distribution alimentaire, et BIG vient encore le renforcer par des formats et des emplacements très complémentaires", s'est félicité le PDG Alexandre Bompard.

"L’opération s'insère parfaitement dans l’écosystème de Carrefour Brésil et dans la stratégie de croissance externe du groupe, centrée sur la consolidation de nos marchés clefs."

Dans le communiqué officialisant la transaction, Carrefour rappelle avoir investi au Brésil plus de 15 milliards de reals, soit près de 2,3 milliards d'euros depuis 2019.

Le rachat de Grupo BIG est la première acquisition significative de Carrefour depuis la tentative de rapprochement avortée avec le canadien Couche-Tard en janvier, qui avait déclenché un veto du gouvernement français.

Carrefour s'est dit le mois dernier "très confiant" dans sa capacité à accélérer de façon indépendante son redressement. Le groupe avait ajouté que de petites acquisitions pourraient suffire pour doper sa croissance.

Grupo BIG exploite en tout 387 magasins et a généré l'an dernier un chiffre d'affaires de 24,9 milliards de reals.

"Notre groupe est à l'offensive", a souligné Alexandre Bompard, dans le communiqué de Carrefour.

Le distributeur français est déjà bien implanté au Brésil, sa filiale Carrefour Brasil, qui gère les supermarchés Atacadão, étant le numéro un du secteur dans le pays selon la plupart des critères.

A l'issue de l'opération, Carrefour a indiqué qu'il ne détiendrait plus que 67,7% de Carrefour Brésil contre 71,6% aujourd'hui.

Advent International et Walmart détiendront conjointement, via des filiales, 5,6% de Carrefour Brésil. Península Participações, la société d'investissement de la famille de l'homme d'affaires brésilien Abilio Diniz, aura une participation de 7,2%.

(Sudip Kar-Gupta, Blandine Hénault, Nicolas Delame et Claude Chendjou)

Copyright © 2021 Thomson Reuters