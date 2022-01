Carrefour : S'illustre au prix des Saveurs de l'année 2022

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Carrefour annonce être 'la marque la plus primée par les consommateurs aux Saveurs de l'Année et aux Victoires de la Beauté 2022'.



Le distributeur a en effet remporté 31 Victoires de la Beauté dans 5 catégories différentes (traditionnelle, bio, top innovation, responsable) et voit 60 de ses produits récompensés aux Saveurs de l'Année dans deux catégories (Saveurs de l'Année conventionnelles, Saveurs de l'Année bio).



Les produits sont évalués par des jurys (120 consommateurs pour les Saveurs de l'Année et 1800 pour les Victoires de la Beauté) selon des critères multiples : aspect, odeur, texture et goût pour les Saveurs de l'Année; et satisfaction globale, premières impressions, parfum et texture pour les Victoires de la Beauté.



'Ces récompenses montrent que Carrefour met au coeur de ses engagements la satisfaction client et privilégie la qualité au meilleur prix possible', assure l'enseigne.







Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.