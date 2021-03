Carrefour : S'engage contre la précarité menstruelle

(CercleFinance.com) - Carrefour a annoncé aujourd'hui rejoindre la lutte contre la précarité menstruelle en s'engageant aux côtés du gouvernement et de Frédérique Vidal, ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation, pour proposer gratuitement des protections hygiéniques aux étudiantes.



Dans l'attente de l'entrée en vigueur des nouvelles mesures gouvernementales au sein des établissements universitaires à la prochaine rentrée (avec notamment l'installation de 1 500 points de distribution au sein des universités), les hypermarchés Carrefour offriront un paquet de protections périodiques par mois aux étudiantes, jusqu'au 31 août, sur présentation de leur carte étudiant et de la carte fidélité du magasin.



Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel