Carrefour : Réputation en danger au Brésil, Stifel à l'achat

(CercleFinance.com) - Stifel maintient sa recommandation d'achat sur le titre Carrefour mais rappelle le fort risque qu'encourt la réputation du groupe au Brésil.



En effet, l'intervention d'un employé de Carrefour dans un magasin de Porto Alegre a entraîné la mort d'un client de l'enseigne. Rapportée dans les médias et sur les réseaux sociaux, cette mort choquante a immédiatement rappelé celle de Georges Floyd aux Etats-Unis et a déclenché des protestations contre Carrefour à travers le pays.



Stifel souligne par ailleurs que le Brésil est le principal moteur de croissance de Carrefour, représentant 16% des ventes de 2020 et 25% de l'EBIT.



'Il est difficile d'évaluer précisément le risque potentiel à ce stade', estime Stifel. L'analyste maintient son objectif de cours à 20 euros et indique que même en cas de chute de la valeur de Carrefour au Brésil, le titre conservera un potentiel de hausse.



