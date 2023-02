Carrefour : Renouvelle sa relation avec le groupe Bel

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Carrefour annonce aujourd'hui avoir renouvelé les bases de sa relation avec le groupe Bel, via un accord commercial conclu le 1erfévrier, 'au service d'une alimentation saine et durable pour tous, et de la préservation du climat'.



L'ensemble des mesures prises constitue un socle complet au service des consommateurs, respectueux de la filière laitière, et tourné vers la transition climatique limitée à 1,5 degré.



Depuis 2020, les deux entreprises n'ont cessé de renforcer leur collaboration autour d'enjeux sociétaux et environnementaux qui ont pris une place grandissante dans les attentes des consommateurs.



Bel fait notamment partie du Pacte Transition Alimentaire de Carrefour, du groupe de travail intersectoriel lancé sur la biodiversité, et participe également à la Plateforme 20 Mégatonnes lancée par Carrefour sur les émissions indirectes Scope 3.





