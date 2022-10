Carrefour : Carrefour relève son objectif de cash-flow libre net

PARIS (Reuters) - Carrefour a relevé mercredi son objectif de cash-flow libre net après l'accélération de la croissance de ses ventes au troisième trimestre, en particulier sur le marché français.

Les hypermarchés de Carrefour ont bénéficié de leurs offres à bas prix "attractives" alors que les acheteurs sont frappés par les conséquences de l'inflation, a déclaré la société.

Le premier distributeur européen s'attend désormais à une génération de cash-flow libre net nettement supérieure à un milliards d'euros en 2022, contre un milliards d'euros précédemment. La chaîne de magasins avait déjà relevé cet objectif en juillet.

Les ventes du troisième trimestre ont atteint 23,50 milliards d'euros, soit une croissance à périmètre constant de 11,3%, une nette accélération par rapport à la croissance de 7,3% du deuxième trimestre 2022, a déclaré Carrefour, ajoutant qu'il prévoyait toujours de faire des économies de coûts d'un milliard d'euros cette année.

L'entreprise fait preuve "d'agilité, alors que les consommateurs adaptent de plus en plus leurs comportements d'achat au nouvel environnement inflationniste", a déclaré le président directeur-général Alexandre Bompard dans un communiqué.

Sur le marché français, les ventes ont augmenté de 6,6% à périmètre constant au cours du seul troisième trimestre, les ventes des hypermarchés ayant progressé de 5%, bénéficiant de leur profil "discount", a précisé Carrefour.

Alexandre Bompard, que Carrefour a reconduit dans ses fonctions en mai 2021 pour trois années supplémentaires, travaille sur un nouveau plan stratégique et procède à une revue des actifs dans le cadre de ce processus.

La nouvelle stratégie, qui devrait être dévoilée le 8 novembre, permettra notamment au distributeur français d'accélérer son expansion numérique et d'être plus résilient dans un environnement de plus en plus incertain.

(Reportage de Dominique Vidalon à Paris, avec Augustin Turpin à Gdansk)

