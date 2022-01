Carrefour : Quelques prises de bénéfices après sa forte hausse

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Le titre Carrefour subit quelques prises de bénéfices aujourd'hui (-3,4%) après un gain de près de 13% sur les quatre dernières séances. La valeur gagne environ 11% depuis le 1er janvier 2022 et 20% sur 1 mois.



Stifel maintient sa note d'achat sur le titre Carrefour avec un objectif de cours de 20 euros.



Le titre Carrefour a fortement progressé la semaine dernière après que Bloomberg eut évoqué une nouvelle tentative de rapprochement de la part d'Auchan. En octobre, une première négociation entre les deux entités n'avait pas porté ses fruits.



' Nous pensons que les principaux actionnaires de Carrefour et la direction du groupe soutiendraient probablement une offre au comptant à un prix décent ', note Stifel.



Pour rappel, il y a tout juste un an, les autorités françaises avaient mis un coup d'arrêt aux négociations avec la canadien Couche-Tard, estimant qu'un accord pourrait porter atteinte à la sécurité alimentaire du pays, notamment dans un contexte de crise sanitaire.



Au regard de ces arguments, il semble aujourd'hui peu probable que les autorités françaises soient hostiles à un rapprochement entre deux acteurs nationaux de la grande distribution - à condition d'être rassurées sur le volet social.



A l'époque, les négociations avec Couche-Tard avaient été entamées à un prix de 20 euros/action pour une offre 100% en cash. Stifel croit savoir que les négociations avec Auchan en octobre avaient échoué car l'accord n'était pas à 100% en cash. Le prix évoqué était alors de 21.5 euros, rapporte l'analyste.



A moins de 100 jours de l'élection présidentielle, ce dossier pourrait potentiellement s'inviter dans l'actualité de la campagne. Il n'est pas non plus impossible que d'autres acteurs se manifestent dans le but de se rapprocher du géant de la distribution tricolore.



Les analystes d'Invest Securities se demandent ce matin si Carrefour est-il condamné à ' convoler en noces plus ou moins justes ' avec Auchan ?



Ils estiment que l'éventualité en devient plus probable, même s'il demeure beaucoup d'obstacles pour préempter une issue rapide.



' Avec la difficulté pour probabiliser correctement l'éventualité de ce rapprochement, au-delà d'un minimum de 1/3 de chances pour intégrer ce scénario dans un OC pondéré qui débouche sur un prix de 19E, à peine supérieur au dernier cours de l'action, nous préférons opter pour le statu quo sur notre recommandation (neutre) et OC '.



' De prédateur, Carrefour s'est transformé en proie clairement identifiée depuis la tentative du canadien Couche-tard, il y a un an. Mais qu'est ce qui peut bien motiver aujourd'hui Auchan pour s'emparer de Carrefour, alors que la culture d'entreprise du nordiste, comme celle de Carrefour, n'ont que rarement donné la faveur à des opérations de croissance externe majeures ? ' indique Invest Securities.



' Si la succession du fondateur d'Auchan est posée, ce qui peut effectivement militer en faveur d'une stratégie évolutive, nous avons du mal à croire qu'Auchan soit prêt à assumer un tel risque sans en avoir une nécessité impérieuse ' rajoute le bureau d'analyses.





