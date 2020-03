Carrefour : Propose un shop-in-shop dédié à l'occasion

(CercleFinance.com) - Le groupe Carrefour annonce s'allier à Cash Converters pour le lancement d'un shop-in-shop Carrefour Occasion.



'Cette nouvelle offre, créatrice de valeurs pour les consommateurs, est proposée au sein du magasin des Ulis (91). Elle vise à renforcer les engagements de Carrefour sur l'économie circulaire tout en contribuant au pouvoir d'achat de ses clients. Géré par des experts Cash Converters, cet espace favorisera une consommation raisonnée en permettant aux consommateurs d'acheter et de vendre des produits d'occasion', explique le groupe.



Un second magasin ouvrira prochainement, dans la perspective d'un déploiement à plus grande échelle au sein des hypermarchés Carrefour.



