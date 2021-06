Carrefour : Propose les emballages consignés réutilisables

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - A travers son partenariat avec Loop, une startup d'économie circulaire, Carrefour entend démocratiser l'usage des emballages réutilisables par les consommateurs.



Carrefour annonce aujourd'hui le lancement d'une solution d'emballages consignés et réutilisables en hypermarché, à Montesson (78) et dans 10 nouveaux magasins de proximité.



Les clients retrouveront ainsi de nombreux produits du quotidien dans un emballage durable et consigné. Une fois les produits consommés, chaque client pourra rapporter ses emballages vides et se faire rembourser la consigne. Triés et nettoyés, les emballages seront ensuite remplis et remis dans la boucle plusieurs dizaines de fois.



Dans un temps annoncé comme 'très rapide', plus de 100 produits seront concernés, assure Carrefour.



Dans l'Hexagone, chaque Français génère chaque année près de 70kg de déchets plastiques. La moitié sont des emballages.



