Carrefour : Propose le score nutritionnel personnalisé

(CercleFinance.com) - Carrefour annonce aujourd'hui son association avec la start-up INNIT afin de proposer à ses clients un 'score nutritionnel personnalisé' sur plus de 40 000 produits.



A travers un questionnaire, le consommateur pourra indiquer ses habitudes alimentaires, son éventuel régime particulier et ses objectifs nutritionnels.



Il aura ensuite accès à son score personnalisé INNIT et à la notation des produits, non pas dans l'absolu mais au regard de ses caractéristiques et de ses attentes. Le nouveau service se propose ainsi d'accompagner le consommateur dans le décryptage des étiquettes et lui offrir un service personnalisé, digital et gratuit.



Ce nouveau service s'inscrit dans le cadre du programme Act for Food développé par l'enseigne pour accompagner ses clients dans la transition alimentaire.



