Carrefour : Propose d'électrifier son vélo, avec Virvolt

Carrefour dévoile un nouveau concept au sein de l'hypermarché de Carré-Sénart (77). Fruit de son association avec Virvolt, start-up spécialisée dans l'électrification des vélos, l'enseigne propose un atelier d'électrification et de réparation minute de vélos.



Chacun peut ainsi apporter son vélo ' traditionnel ' et le transformer en vélo à assistance électrique.



Ce nouveau service s'inscrit dans une démarche d'économie circulaire en donnant une seconde vie aux vélos et permet également de rendre accessible à tous une mobilité propre et durable, annonce Carrefour.



