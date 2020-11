Carrefour : Progression dans le bien-être animal

(CercleFinance.com) - Carrefour annonce que sa gamme de découpe de poulet Carrefour a vu son score bien-être animal évoluer de E (minimal) à C (assez bien), 'meilleure note possible pour des poulets élevés en poulaillers améliorés et meilleur score sur ce type de produit en GMS'.



Le géant de la distribution explique cette progression par des améliorations de l'élevage, avec une densité des poulets au m2 de 30% inférieure aux poulets standards et la mise en place d'installations spéciales pour le bien-être des animaux.



'De plus, les poulets sont à présent élevés sans traitements antibiotiques et toujours nourris sans OGM (moins de 0,9%). Pour garantir la mise en place de ces transformations, tous les élevages seront audités une fois par an par un organisme extérieur', ajoute le groupe.



Copyright (c) 2020 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel