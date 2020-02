Carrefour : Profits en hausse en 2019, objectif d'économies relevé

par Dominique Vidalon

PARIS (Reuters) - Carrefour a annoncé jeudi que son plan de transformation était en bonne voie et qu'il relevait son objectif d'économies après avoir réalisé 1,03 milliard d'euros de réductions de coûts en 2019 et enregistré des flux de trésorerie plus importants.

Le premier groupe de distribution en Europe a également fait état d'une hausse de 7,4% de son résultat opérationnel courant l'an dernier, soutenu par les réductions de coûts dans l'Hexagone et ses performances au Brésil, son deuxième marché après la France.

"Le plan Carrefour 2022 produit des résultats solides et place le groupe sur une trajectoire de croissance rentable", a déclaré le PDG Alexandre Bompard cité dans un communiqué.

Carrefour se situe à mi-parcours de son plan de transformation à cinq ans visant à réduire les coûts et les effectifs et à accroître les investissements dans le commerce en ligne afin de soutenir les profits et le chiffre d'affaires face à la concurrence du géant du e-commerce Amazon.

Le groupe a laissé son dividende annuel inchangé à 0,46 euro et fixé un nouvel objectif de 300 millions d'euros de cessions d'actifs immobiliers non stratégiques d'ici 2022, après avoir atteint avec plus d'un an d'avance son objectif de cession d'actifs immobiliers non stratégiques de 500 millions d'euros.

Carrefour prévoit désormais des économies de 2,8 milliards d'euros en année pleine d'ici la fin 2020 contre un précédent objectif de 2,6 milliards d'euros, après avoir réalisé à date deux milliards de réductions de coûts. Il indique qu'il poursuivra les économies au-delà de 2020.

Le résultat opérationnel courant de Carrefour s'est élevé en 2019 à 2,088 milliards d'euros, en ligne avec l'objectif fixé par le groupe en janvier de 2,090 milliards.

Le cash-flow libre, retraité des éléments exceptionnels et des activités abandonnées, a augmenté de 17% à 1,301 milliards d'euros l'an dernier et les investissements ont progressé de 160 millions pour atteindre 1,725 milliard et devraient être du même ordre en 2020.

En France, où le PDG Alexandre Bompard a fait de la relance des ventes dans les hypermarchés une priorité, le bénéfice d'exploitation a augmenté de 15,6 %, ce qui est également conforme aux prévisions de l'entreprise.

Carrefour récolte notamment les premiers bénéfices de ses alliances dans les achats avec le britannique Tesco et le français Systeme U. Les réductions de coûts ainsi réalisées permettent au groupe d'amortir les baisses de prix et de financer les investissements dans le commerce en ligne.

Au Brésil, où Carrefour a annoncé récemment l'acquisition de 30 magasins à son concurrent Makro, le résultat opérationnel a progressé de 6,5% en 2019.

Le plan de transformation de Carrefour prévoit entre autres de réduire les promotions en France pour se concentrer sur des prix bas au quotidien, de réduire les produits non alimentaires et de mettre davantage l'accent sur les magasins de proximité et sur les produits bio.

Le groupe a maintenu tous les autres objectifs de son plan, notamment celui de réduire de 350.000 mètres carrés la surface de vente des hypermarchés et de porter à un tiers des ventes les produits en marque propre Carrefour.

