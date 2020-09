Carrefour : Poursuit son engagement pour l'agro-écologie

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Alors que Carrefour s'est fixé comme objectif d'avoir 100% de ses Filières Qualité engagées dans une agriculture durable, le groupe lancera en octobre la Pomme de terre française FQC cultivée sans pesticides de synthèse dès la levée (apparition des 1ères feuilles) et sans traitement chimique après récolte.



Aujourd'hui, 25 filières sont engagées dans cette démarche agro-écologique, pour une agriculture qui préserve la qualité des sols tout en protégeant les écosystèmes à proximité des cultures. Cela représente plus de 18 000 tonnes de fruits et légumes dans les magasins Carrefour en 2019. L'enseigne a travaillé main dans la main avec plus de 60 producteurs français et 18 fournisseurs pour proposer aux consommateurs un produit sain, de qualité et plus respectueux de l'environnement.



Carrefour s'est ainsi fixé comme objectif de supprimer tout ou une partie des pesticides de synthèse dans la production des fruits et légumes et de cultiver l'ensemble des Filières Qualité selon les principes de l'agro-écologie d'ici 2025.





