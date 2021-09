Carrefour : Poursuit sa stratégie de réduction des emballages

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Carrefour annonce être parvenu à réduire de 50% la présence de plastique dans tous ses produits de fruits et légumes en Espagne, au cours des trois dernières années.



Ainsi, l'utilisation de matériaux alternatifs comme la cellulose, le carton, les mailles et autres emballages biodégradables a permis d'économiser plus de 1000 tonnes de plastique, assure l'enseigne.



Sur l'ensemble du groupe et lors des trois dernières années, Carrefour a ainsi fait l'économie de 7154 tonnes de plastique. Le groupe vise désormais à réduire les emballages de 20 000 tonnes d'ici 2025 - dont 15 000 de plastique.



Pour cela, l'enseigne mise notamment sur la mise à disposition de sacs compostables et biodégradables, ou encore de cartons réutilisables. En Espagne, Carrefour affirme même avoir été la première entreprise à inviter ses clients à utiliser leurs propres ' tuppers ' pour leurs achats de produits frais.





