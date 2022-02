Carrefour : Passe un accord autour du prix du lait

(CercleFinance.com) - Carrefour et Système U, au travers de la centrale Envergure, annoncent s'engager avec l'ensemble des entités de la Coopérative Sodiaal (Yoplait, Candia, et Entremont), pour revaloriser le prix du lait aux producteurs en 2022.



Carrefour précise que les accords porteront le prix du lait à 400E pour 1000 litres en 2022, pour les 3 entités de la coopérative Sodiaal, assurant ainsi une meilleure rémunération des agriculteurs français.



SODIAAL est la 1ere coopérative laitière en France : elle regroupe 10 000 exploitations avec des producteurs ancrés dans 73 départements dans les territoires, qui verront le prix du lait progresser de 25E/1000L pour la part de la collecte GMS France concernée par cet accord.







