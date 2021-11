Carrefour : Partenariat stratégique mondial avec Meta

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Carrefour annonce aujourd'hui le lancement d'un partenariat stratégique avec Meta dans neuf pays intégrés du groupe (France, Italie, Espagne, Roumanie, Pologne, Belgique, Taiwan, Argentine et Brésil).



Le partenariat couvrira aussi bien la communication interne que l'expérience des employés, la relation client, la publicité numérique et la numérisation des prospectus, la communication locale et le commerce social.



Il inclura de multiples plateformes et services de Meta comme Facebook, Instagram, WhatsApp, Messenger et Workplace.



Carrefour travaille aussi avec Meta pour fournir des expériences instantanées et plus personnalisées via les plateformes WhatsApp et Messenger.



Enfin, Carrefour permettra aux directeurs de magasin d'accéder aux outils de communication locaux pour activer les plateformes du groupe Meta dans leur zone de chalandise afin de soutenir l'accélération du marketing numérique local.



Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.