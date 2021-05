Carrefour : Partenariat renforcé avec Uber Eats

(CercleFinance.com) - Carrefour annonce qu'il va renforcer son partenariat stratégique conclu il y a un an avec Uber Eats pour 'faciliter le quotidien des Français en les aidant à s'approvisionner en produits du quotidien livrés en moins de 30 minutes à leur domicile'.



D'ici la fin de l'année, ce sont près de 1000 magasins Carrefour qui seront ainsi proposés sur l'application, partout en France, 'tout en continuant à développer l'offre de livraison de courses pour atteindre 5000 références proposées'.



Aujourd'hui, 830 magasins à travers près de 170 agglomérations proposent plus de 3.000 références produits sur l'application Uber Eats. Ils permettent désormais une livraison à partir de 10 minutes, et 40% des livraisons de mars ont été faites en moins de 20 minutes.



