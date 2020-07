Carrefour : Partenariat renforcé avec Uber Eats

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Carrefour a annoncé lundi qu'il allait renforcer son partenariat avec Uber Eats, la plateforme de livraisons de repas à domicile d'Uber, en signant un accord pour la livraison de courses hors Ile-de-France.



Le numéro un français de la grande distribution dit avoir convenu avec la filiale d'Uber d'une exclusivité pour le développement d'une offre de livraison de courses en 30 minutes sur tout le territoire français.



Depuis le 6 avril, à Paris et en région parisienne, les clients de Carrefour pouvaient déjà effectuer leurs courses alimentaires à partir de la plateforme Uber Eats.



Le service est désormais proposé depuis 330 points de vente dans 91 agglomérations, ce qui couvre déjà 25% de la population française.



Leur partenariat est également destiné à s'accélérer à l'international puisque, après la France et Taiwan, la Belgique va devenir le troisième pays à bénéficier du service, qui sera opérationnel à Bruxelles et Liège à partir du mois de septembre prochain.



A noter qu'en ce qui concerne l'Ile-de-France, Carrefour et Uber Eats restent libres d'exploiter leurs accords avec d'autres acteurs du secteur.



