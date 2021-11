Carrefour : Opération annuelle de Collecte Nationale

(CercleFinance.com) - Carrefour fait part de sa 26e opération annuelle de Collecte Nationale avec les Banques Alimentaires. Accueillis dans plus de 1.200 magasins sur tout le territoire national, les bénévoles récolteront au cours du week-end les dons des clients à la sortie des caisses.



La Collecte Nationale, qui se déroule les 26, 27 et 28 novembre, permet de collecter auprès du grand public 11% des produits distribués dans l'année, soit l'équivalent de plusieurs millions de repas à destination des plus démunis.



Carrefour apporte également un concours logistique en participant au financement de camions frigorifiques et de chambres froides, permettant aux Banques Alimentaires d'optimiser la gestion logistique des dons reçus.



Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel