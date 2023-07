Carrefour : Oddo BHF relève son objectif de cours

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Oddo BHF maintient sa note de surperformance sur le titre Carrefour, avec un objectif de cours relevé de 19 à 20 euros.

Carrefour a publié hier soir un CA TTC en hausse de 8,2% en données publiées dont 11,2% en LFL à 45,4 MdsE.



Les ventes France ressortent en légère décélération séquentielle à 7,3% en LFL (6,4%e) un peu au-dessus des attentes incluant 8,2% en Proximité (8,0%e), 6.6% en Hypermarchés (6,0%e) et 7,6% en Supermarchés (6,0%e).



Par ailleurs, le Brésil ressort -3.2% en LFL avec une marge à 251 ME (270 MEe / CSS 244 ME) sur laquelle il y avait eu beaucoup de questionnement.



'Suite à cette publication nous ajustons notre ROI de 2350 ME à 2430 ME (effet France uniquement)', indique l'analyste, qui relève son objectif de cours au regard d'une valorisation attrayante, plus faible vs l'historique et ses pairs mais aussi d'une bonne exécution, en particulier en France.



