Carrefour : Oddo BHF confirme son conseil sur le titre

(CercleFinance.com) - Oddo BHF maintient sa note de 'surperformance' sur le titre Carrefour, avec un objectif de cours de 20 euros.



L'analyste évoque pourtant trois thématiques ayant alimenté le débat de manière 'peu favorable', notamment la dynamique au mois d'août (Carrefour perd 0,3% de part de marché, ), la publication d'un livre à charge d'un ancien salarié ('Carrefour, la grande arnaque', à paraître le 13 septembre), ou encore le départ du CEO France, Rami Baitieh.



Malgré ce newsflow moins favorable et le fait que Bompard parle d'un 'tsunami de déconsommation', Oddo BHF estime qu'aucun de ces éléments n'est de nature à bouleverser, à court terme, la bonne dynamique opérationnelle du groupe et 'ne remet pas en cause les solides fondamentaux' de Carrefour.



