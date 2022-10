Carrefour : Oddo abaisse son objectif de cours sur le titre

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Oddo maintient sa note de 'surperformance' sur le titre Carrefour, avec un objectif de cours abaissé de 20 à 19 euros.



Le bureau d'analyses rapporte que Carrefour a publié hier soir un CA TTC de 23.7 MdsE au titre du 3e trimestre, en hausse de 19% en données publiées dont 11.3% en LFL, supérieur aux attentes d'Oddo (7.4%e) et à celles du CSS Visible Alpha (8.9%).



'Nous retiendrons comme principale bonne nouvelle la bonne tenue des volumes du groupe (légèrement positifs en France, Espagne, Argentine notamment), alors que nous pensions que compte tenu de l'inflation élevée, la spirale négative de la baisse des volumes (comme c'était le cas au S1), se poursuivrait', note le broker.



Dans ce contexte, le groupe revoit le wording de sa guidance pour intégrer désormais l'objectif d'un FCF net ' confortablement ' au-dessus de 1.0 MdE. Oddo indique tabler pour sa part sur 1,55 MdE.



'Nous laissons inchangées nos estimations pour 2022, mais réduisons nos attentes pour 2023 afin de les rendre proches de nos estimations pour 2022 sur le ROI (2 474 ME vs 2 450 ME en 2022e, y compris Taïwan)', indique le broker.



Au final, Oddo abaisse ses prévisions de BPA de 15% en 2023 et de 4% sur 2024.



