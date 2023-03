Carrefour : Obtient un label 'anti-gaspillage alimentaire'

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Carrefour a annoncé hier être la première enseigne de distribution à obtenir le label national “anti-gaspillage alimentaire” pour l'hypermarché de Montesson.



Ce label est délivré par Bureau Veritas, leader mondial des essais, de l'inspection et de la certification, suite à un audit réussi du magasin de Montesson et du siège du Groupe.



Il récompense les engagements de longue date de l'enseigne dans sa lutte contre le gaspillage alimentaire.



Carrefour ambitionne de porter à 20 le nombre de magasins labellisés avant la fin de l'année, poursuivant ainsi son objectif de réduction de 50% du gaspillage alimentaire d'ici 2025.





“La lutte contre le gaspillage alimentaire est au coeur de notre engagement pour la transition alimentaire et de notre plan stratégique Carrefour 2026. C'est l'illustration même qu'il n'y a pas de contradiction entre lutte contre l'inflation et transition alimentaire”, a déclaré Alexandre Bompard, Président-directeur général du Groupe Carrefour.



