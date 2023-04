Carrefour : Mesure inédites pour la santé de ses salariées

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Carrefour annonce s'engager pour la santé des femmes au travail en mettant en oeuvre des mesures inédites pour prendre en compte l'endométriose, mais aussi les fausses couches et la procréation médicalement assistée (PMA) chez ses salariées.



Ainsi, le distributeur fait savoir qu'il autorisera désormais 12 jours d'absence médicale par an pour les femmes souffrant d'endométriose et ayant un document attestant la situation, trois jours d'absence médicale à la suite d'une fausse-couche et une journée d'absence pour les femmes ayant recours à la PMA, au moment d'un transfert d'embryon, en plus des dispositifs légaux en vigueur.



'Ces journées d'absence, qui nécessitaient jusqu'à présent un arrêt maladie et pouvaient induire jusqu'à plusieurs journées de carence, seront désormais accompagnées et financées par Carrefour France pour l'ensemble de ses collaboratrices', assure l'enseigne.



Ces trois mesures s'accompagneront également d'une campagne de sensibilisation à destination des managers afin de partager les bons comportements à adopter face aux différentes difficultés que peuvent rencontrer les femmes au travail au sujet de leur santé.



