Carrefour : Les hypers ouvriront plus tôt pendant les fêtes

(CercleFinance.com) - Carrefour annonce que tous ses hypermarchés ouvriront à partir de 8h du matin, soit une demi-heure plus tôt que l'horaire habituel, à partir du 15 décembre.



Pour le groupe, il s'agit de compenser en partie la fermeture plus précoce de l'ensemble de ses magasins (Hyper, Market, Proxi, y compris Drive) qui afficheront porte close à 20h précises à partir du mardi 15 décembre, afin de se conformer aux récentes dispositions gouvernementales.



Carrefour précise par ailleurs que pendant la semaine de Noël, certains hypermarchés ouvriront même à partir de 7h30 tous les jours. Il en sera de même pendant la semaine du Nouvel An.



Le groupe rappelle qu'il sera par ailleurs toujours possible de bénéficier de la livraison à domicile jusqu'à 22h - voire 23h dans certaines zones géographiques.



