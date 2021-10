Carrefour : Légère baisse, arrêt des négociations avec Auchan

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Le titre est en légère baisse ce matin après l'arrêt des négociations d'Auchan sur le capital du groupe.



Carrefour a refusé une prise de contrôle par Auchan indique ce matin Les Echos. Le groupe Auchan a proposé une offre publique d'échange au prix de 21,50 E par action indique le quotidien.



Le comité stratégique de Carrefour a étudié une dernière fois la proposition de Auchan après cinq mois de négociations rapporte Les Echos.



Selon le quotidien, Alexandre Bompard aurait effectivement buté sur la détermination des parités d'échange, et sur la difficulté à estimer la valeur des actifs d'un groupe familial non coté.



' Argumentaire qui nous semble moyennement tenir la route à lui seul en tout cas. Des arguments tenant compte de la problématique d'intégration avant d'avoir un fonctionnement synergique, et de la difficulté de passer Carrefour sous le contrôle d'un groupe qui n'est pas au mieux de sa forme, nous paraîtraient mieux appropriés ' indique ce matin Invest Securities.



' Le marché va-t-il réagir en fonction de la valorisation de référence de Carrefour sensiblement supérieure à la valorisation actuelle ? Ce n'est pas une évidence, alors que les possibilités de rapprochement de Carrefour avec un acteur français sont désormais épuisées, sachant que la piste d'un rapprochement avec un acteur étranger reste extrêmement aléatoire, face au peu d'intérêt que suscite le marché français ' rajoute Invest Securities.



