Carrefour : Le titre grimpe, Morgan Stanley en soutien

(CercleFinance.com) - Le titre Carrefour aligne une quatrième séance consécutive de hausse mercredi à la Bourse de Paris, porté par un avis favorable des analystes de Morgan Stanley.



Vers 12h10, l'action du géant français de la distribution grimpe de 3%, en tête des indices CAC 40 et SBF 120, ce qui porte à plus de 6% ses gains sur la semaine écoulée.



La valeur profite d'une recommandation positive des équipes de Morgan Stanley, qui conseillent aux investisseurs de la 'surpondérer' en visant un objectif de 21 euros.



Le bureau d'études considère en effet que des changements stratégiques sont en train de s'opérer chez le distributeur, ce qui offre selon lui une fenêtre d'opportunité intéressante sur le titre, d'autant qu'avec un PER de 7,8x, la valorisation actuelle ne tient ni compte du potentiel dont dispose le groupe, ni de la perspective d'une montée en puissance des rachats d'actions, poursuit-il.



Morgan Stanley s'attend en effet à ce que Carrefour redistribue à ses actionnaires des liquidités représentant plus de 35% de sa capitalisation boursière au cours des trois prochaines années.



Il fait ainsi du titre sa valeur préférée ('top pick') au sein du secteur européen du commerce de détail.



