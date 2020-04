Carrefour : Le titre a une 'décote excessive' selon Barclays

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Carrefour a réalisé un chiffre d'affaires au 1er trimestre 2020 meilleur que prévu à 19,44 milliards d'euros (estimation de Barclays à 19,0 milliards d'euros).



' En France, les ventes n'ont augmenté que de + 0,9% en hypers, le blocage pesant sur les ventes non alimentaires et la fréquentation des clients à partir de mars. Cependant, cela a été plus que compensé par les bonnes performances des supermarchés et des formats de proximité (+ 8,1% et + 11%, respectivement) ' indique Barclays.



' Les performances dans tous les pays européens ont également marqué une accélération séquentielle en janvier / février et bénéficié d'une thésaurisation en mars '.



Barclays confirme son conseil Surpondérer et son objectif de cours de 17,5 E. ' Nous considérons que Carrefour se négocie avec une décote excessive par rapport à ses pairs compte tenu de son potentiel haussier de marge et de son profil défensif grâce à sa solide position de liquidité ' indique le bureau d'analyses.



' Carrefour a indiqué que son résultat opérationnel était conforme à ses attentes au 1er trimestre après prise en compte de la hausse des charges opérationnelles liées aux mesures de sécurité et de la prime accordée aux salariés (85 ME en France) '.



' Nous augmentons nos prévisions de BPA de 2% suite à cette publication meilleure que prévu. Même si la crise de Covid-19 pèsera probablement à court terme sur la croissance des ventes de ses hypermarchés français, nous pensons que cela pourrait être compensé par d'autres formats, alors que nous restons convaincus que Carrefour atteindra son objectif d'économies de 2,8 milliards d'euros ' rajoute Barclays.



Copyright (c) 2020 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.

Vous suivez cette action ? Recevez toutes les infos sur CARREFOUR en temps réel : Par « push » sur votre mobile grâce à l’application TradingSat Bourse Par email Ok