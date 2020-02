Carrefour : Lancement de deux nouvelles filières de bananes

(CercleFinance.com) - Le groupe Carrefour annonce ce mardi le lancement de deux nouvelles filières de bananes françaises, une biologique et une agro-écologique bénéficiant de la Blockchain.



'La première filière concerne une nouvelle variété de banane antillaise, La Pointe d'Or, cultivée en agriculture biologique ; la deuxième s'attache à la création d'une Filière Qualité Carrefour, cultivée selon les principes de l'agroécologie, plus respectueuse des hommes et de l'environnement, et dotée de la technologie Blockchain', précise le groupe.





