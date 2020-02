Carrefour : Lancement d'une opération en magasin avec Nestlé

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Carrefour et Nestlé annonce ce jeudi collaborer pour 'aider les parents à donner à leurs enfants une alimentation plus saine et plus durable', et promouvoir la consommation de fruits et légumes au quotidien.



Les deux groupes lancent ainsi l'initiative 'adoptez un fruit, adoptez un légume'. Celle-ci fait partie des projets Nestlé for Healthier Kids (Nestlé pour la Santé des Enfants) et Carrefour Act for Food lancés au niveau mondial en 2018.



'Déployée en magasin auprès des parents et des enfants, l'opération consiste à offrir fruits et légumes ainsi que des recettes pour les guider sur la meilleure façon de les cuisiner. L'initiative promeut également des produits plus sains, avec du blé complet, réduits en sucre, sel ou encore issus des gammes bio ou végétariennes. Elle sera déployée dans tous les hypermarchés Carrefour en France dès aujourd'hui, puis en Argentine, en Italie et dans les autres marchés clés des deux sociétés durant l'année 2020', précisent Carrefour et Nestlé.



