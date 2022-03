Carrefour : Lance une opération de sensibilisation au tri

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - A l'occasion de la journée mondiale du recyclage, le 18 mars, Carrefour lance une opération se voulant ludique afin de sensibiliser les consommateurs au tri et aux enjeux du recyclage.



Ainsi, le 18 mars, des “caisses éco” seront installées dans “tous les hypermarchés et supermarchés” du groupe “afin de permettre aux clients qui le souhaitent dedéposer en lignes de caisse leurs emballages avant derentrerchezeux”.



Concrètement, un bac pour les emballages plastiques, ainsi qu'un bac pour les emballages cartons seront mis à disposition des clients au bout d'une caisse dédiée, tout au long de la journée.



Carrefour, qui se présente comme “pionnier en matière de préservation de l'environnement” indique faire de la réduction des emballages un axe fort de sa stratégie RSE.

Le groupe affirme d'ailleurs avoir évité plus de 11 000 tonnes d'emballages depuis 2017 et s'est donnée pour objectif d'atteindre 100% d'emballages réutilisables, recyclables ou compostables d'ici 2025.



Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.