Carrefour : Lance une nouvelle Filière Qualité sur la crème

(CercleFinance.com) - Carrefour annonce la signature d'une nouvelle 'Filière Qualité' sur la crème UHT afin d'assurer une rémunération plus juste de ses partenaires producteurs.



Cette initiative s'inscrit dans la continuité du partenariat lancé en janvier 2021 avec la Laiterie Saint-Denis-de-l'Hôtel (LSDH) et l'Association des Producteurs Laitiers du Bassin Centre (APLBC) sur le lait UHT Filière Qualité Carrefour.



Cette signature repose sur un contrat tripartite entre Carrefour, la LSDH et l'APLBC offrant davantage de visibilité et de perspectives aux 326 producteurs concernés. Ceux-ci disposeront ainsi de garanties de volumes sur 3 ans, ainsi qu'une plus juste rémunération. Le tarif des 1000 litres passe ainsi de 390 à 430 euros, tant pour le lait que la crème UHT FQC.





