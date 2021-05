Carrefour : Lance une campagne publicitaire solidaire

(CercleFinance.com) - Carrefour annonce le lancement de 'la première campagne publicitaire solidairede la grande distribution'. Elle sera diffusée à compter du 28 mai sur TF1 en partenariat avec Goodeed,qui collecte des fonds pour les ONG et associations en utilisant les revenus générés par la publicité.



Ce seront ainsi plus de 12 000 euros qui seront collectés et reversés, grâce à cette opération, à l'association Règles Élémentaires, qui lutte contre la précarité menstruelle, assure Carrefour.



L'enseigne annonce d'ailleurs proposer des protections périodiques gratuites aux étudiantes dans plus de 1000 magasins, une offre limitée à un produit par mois sur présentation de la carte étudiante et de la carte de fidélité lors du passage en caisse.



