Carrefour : Lance un service 'sprint' de livraison en 15 mn

(CercleFinance.com) - Carrefour annonce aujourd'hui une alliance avec Uber Eats et Cajoo afin de se lancer dans le quick commerce en France, avec le service Carrefour Sprint qui proposera une livraison de produits du quotidien en moins de 15 minutes.



Dès son lancement le 26 octobre, ce service proposera près de 2000 produits alimentaires et non alimentaires.



Carrefour Sprint couvrira dans un premier temps tout Paris intra-muros ainsi que Boulogne, Neuilly et Levallois via l'application Uber Eats grâce à l'ensemble du réseau de dark stores (soit des magasins uniquement dédiés à la vente en ligne) de Cajoo.



D'ici la fin de l'année, le service sera étendu à au moins cinq autres agglomérations, à savoir Lyon, Bordeaux, Toulouse, Lille, et Montpellier.



