Carrefour : Lance son offre 'Voyages' en Belgique

(CercleFinance.com) - Carrefour annonce qu'à compter du 1er décembre, son offre Carrefour Voyages s'exportera en Belgique, afin de proposer aux clients belges des séjours testées par des experts.



Ainsi, des départs depuis les aéroports belges et européens de proximité et plus de 40 destinations seront disponibles dès demain, couvrant aussi bien des vacances à la montagne qu'au sein de parcs d'attraction comme Disneyland.



Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel