Carrefour : Lance la vente par livraison en abonnement

(CercleFinance.com) - Carrefour annonce aujourd'hui le lancement sur son site internet d'un service d'achats de produits du quotidien par abonnement : le client choisit les produits dont il souhaite une livraison à domicile récurrente, et en définit la fréquence (mensuelle, bimestrielle ou trimestrielle) selon ses besoins de réapprovisionnement.



Disponible partout en France métropolitaine et gratuit à partir de 50 euros d'achat, ce service permet de bénéficier de 5% de remise sur les prix des produits pendant toute la durée de l'abonnement, souligne le distributeur.



Environ 400 références de produits sont pour l'instant disponibles mais ' le service sera enrichi début 2022 avec de nouvelles références ', assure Carrefour.





