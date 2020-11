Carrefour : Labellisation de mesures sanitaires

(CercleFinance.com) - Carrefour indique que ses hypermarchés Carrefour, Carrefour Market ainsi que ses entrepôts viennent d'obtenir la labellisation 'mesures sanitaires Covid-19', à la suite de la campagne de vérification par les équipes d'AFNOR Certification.



Cette labellisation atteste de mesures strictes en magasins, tels que le rappel des gestes barrières, le port du masque obligatoire, la mise à disposition de gel hydroalcoolique, ou encore le renforcement du nettoyage et de la désinfection du matériel et des locaux.



Le géant français de la distribution rappelle avoir obtenu la certification AENOR en Espagne en juin, le label international My Care au Brésil en septembre, et le certificat SAFE Asset Group en Roumanie le mois dernier.



