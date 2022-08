Carrefour : L'offre végétarienne a triplé en deux ans

(CercleFinance.com) - Carrefour a annoncé mardi avoir triplé le nombre de références de produits simili-carnés en deux ans afin de répondre à la demande croissance de ces clients désireux de se tourner vers une alimentation plus végétale.



Le distributeur rappelle qu'il développe son offre de produits végétariens ou végans en marque propre sur la base de prix en moyenne 20% à 30% moins cher que les marques concurrentes.



Cette annonce intervient alors que plus de deux-tiers des Français de plus de 18 ans se disent intéressés par le régime 'fléxitarien', une approche qui consiste à limiter sa consommation de viande à une ou deux fois par semaine.



L'enseigne propose depuis 2015 sa marque de distributeur sur le segment végétarien avec Carrefour Veggie.



Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel