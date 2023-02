Carrefour : Invest Securitiesréduit légèrement sa cible

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Invest Securities maintient sa note 'neutre' sur le titre Carrefour, avec un objectif de cours légèrement réduit, celui-ci s'établissant désormais à 17,7 euros, contre 18 euros auparavant.



'Carrefour est dans une position concurrentielle améliorée avec une stratégie claire servie par une situation financière saine, mais les conditions d'exploitation restent adverses, notamment en France où l'interventionnisme étatique est contre-productif alors que la consommation de masse voit son évolution arbitrée par l'inflation', souligne l'analyste.



Invest juge malgré tout l'exercice 2022 'correct' mais estime que les prévisions optimistes affichées en début d'année ont été en partie déjouées avec de nouveaux facteurs de faiblesse en Europe (Espagne).



En 2023, le Brésil devrait pouvoir tenir la promesse d'une croissance plus rentable après avoir donné la primauté au leadership en PDM.



'Le secteur limite l'intérêt boursier de Carrefour et d'une évaluation toujours modeste mais insuffisante pour constituer plus qu'une force de rappel', conclut le broker.



Copyright (c) 2023 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.