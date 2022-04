Carrefour : Invest Securities relève son objectif

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Invest Securities confirme son conseil à l'achat sur le titre et relève son objectif de cours à 22,4 E (contre 22,1 E) suite à l'annonce des ventes du 1er trimestre 2022. ' A ce stade, nous nous orientons vers un relèvement de nos estimations de résultats '.





' Les performances du groupe au Brésil sont en fort rebond au T1 (+7,5% en LFL). En Europe, Carrefour opère déjà là où l'inflation alimentaire, comme en Espagne (LFL au T1 +3,4% en accélération), atteint voire dépasse +5% ' indique le bureau d'analyses.



' Dans ce contexte, l'inflation des coûts (salaires en particulier) devrait présenter une certaine inertie face à l'inflation sectorielle. D'un côté, c'est bon pour la masse de marge mais de l'autre c'est mauvais par les conséquences implicites sur le PA ' rajoute Invest Securities.



' Qui sera gagnant ? Difficile à dire mais si la marge est bien pilotée comme le groupe a appris de longue date à le faire sous régime de forte inflation en particulier en hypers, il en ressortira renforcé. C'est le cas au Brésil et potentiellement en Espagne ' estime l'analyste.



Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.