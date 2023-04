Carrefour : Invest Securities relève sa recommandation

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Invest Securities relève sa recommandation sur Carrefour de 'neutre' à 'achat' avec un objectif de cours porté de 18 à 21,3 euros, dans la perspective de la présentation par le groupe de distribution de son chiffre d'affaires, le 25 avril.



Selon le bureau d'études, il devrait 'd'une manière générale maîtriser un environnement toujours compliqué en réduisant de plus en plus et de mieux en mieux l'élasticité de son activité à des volumes sous pression au plan sectoriel'.



Ajoutant que 'cette maîtrise intervient finalement dans un contexte de coûts où la variable dominante des salaires est de plus en plus en retard sur l'inflation alimentaire', il estime que Carrefour semble afficher des belles performances à peu près partout en Europe.



'La deuxième partie de l'année pourrait être plus difficile, mais nos prévisions annuelles de bénéfices sont sensiblement relevées de même que la génération de FCF à la faveur de l'inflation', poursuit l'analyste.



