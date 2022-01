Carrefour : Invest Securities confirme son conseil

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Les analystes d'Invest Securities se demandent ce matin si Carrefour est-il condamné à ' convoler en noces plus ou moins justes ' avec Auchan ?



Ils estiment que l'éventualité en devient plus probable, même s'il demeure beaucoup d'obstacles pour préempter une issue rapide.



' Avec la difficulté pour probabiliser correctement l'éventualité de ce rapprochement, au-delà d'un minimum de 1/3 de chances pour intégrer ce scénario dans un OC pondéré qui débouche sur un prix de 19E, à peine supérieur au dernier cours de l'action, nous préférons opter pour le statu quo sur notre recommandation (neutre) et OC '.



' De prédateur, Carrefour s'est transformé en proie clairement identifiée depuis la tentative du canadien Couche-tard, il y a un an. Mais qu'est ce qui peut bien motiver aujourd'hui Auchan pour s'emparer de Carrefour, alors que la culture d'entreprise du nordiste, comme celle de Carrefour, n'ont que rarement donné la faveur à des opérations de croissance externe majeures ? ' indique Invest Securities.



' Si la succession du fondateur d'Auchan est posée, ce qui peut effectivement militer en faveur d'une stratégie évolutive, nous avons du mal à croire qu'Auchan soit prêt à assumer un tel risque sans en avoir une nécessité impérieuse ' rajoute le bureau d'analyses.



