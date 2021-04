Carrefour : Invest Securities confirme ses estimations

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Invest Securities estime ce matin que les prochaines publications de CA de Carrefour seront rythmées par sa surexposition aux mauvais élèves de la classe Covid, en France et en Europe, sans oublier le Brésil.



' Nous ne comprenons pas pourquoi Carrefour n'a pas, comme beaucoup de ses pairs en Europe mais aussi aux USA, alerté sur l'enterrement progressif de ' l'effet d'aubaine ' créé par la pandémie sur la formation du CA FY (dès fin février). Soit un effet reverse, accentué par une potentielle surconsommation hors domicile avec la réouverture des restaurants et la reprise du travail en présentiel ' indique l'analyste.



' Le T1 (LFL groupe : +3% (e)) ne donnera qu'un premier aperçu des ruptures de tendances auxquelles il faut se préparer, sachant que la France devrait être encore résiliente avec une croissance LFL de +1% (e). Entre décroissance du CA et normalisation progressive de la base de coûts, difficile d'en évaluer les conséquences sur la marge ' rajoute Invest Securities.



L'analyste estime qu'il lui paraît encore prématuré de modifier ses estimations de résultats. L'objectif reste fixé à 15,2E, et son opinion persiste à neutre.



Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.