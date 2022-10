Carrefour : Invest Securities ajuste son objectif de cours

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - L'analyste indique dans son étude du jour que le momentum reste incertain pour la fin de l'année même si Carrefour a relevé sa prévision de FCF à ' nettement supérieure à 1MdE contre supérieure '.



' Cela n'implique pas de relèvement de nos prévisions (FCF estimé à 1,44MdE) avec une légère révision en baisse de nos résultats finaux du fait de la déconsolidation de Taiwan '.



Invest Securities confirme son opinion neutre sur la valeur avec un objectif de cours ajusté à 17,5 E (contre 18,7 E).



Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.