Carrefour : Invest Securities ajuste sa cible

(CercleFinance.com) - Invest Securities maintient son opinion 'neutre' sur Carrefour avec un objectif de cours ajusté de 18,5 à 18,7 euros, expliquant 'attendre que la situation macro se clarifie avant de prendre une opinion plus engagée sur le titre' du géant français de la distribution.



Le bureau d'études juge peu probable que le second semestre marque une modification de la trajectoire des résultats de Carrefour par rapport au premier (+1,6% hors effets de change en EBIT) et pense que 'la dérive des coûts risque de s'élargir en France comme en Europe'.



'La valeur revient dans une zone value avec un PER à un chiffre sur 2023 (e) mais elle est au coeur d'une problématique européenne dont les aléas sont étonnamment absents des préoccupations vu le risque d'une crise énergétique majeure', poursuit l'analyste.



